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Yüksekova'da ticari araç alev alev yandı

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova'da ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saat 22.40 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde TOKİ yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev aldı. Aracın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulunarak aracı söndürdüler.

Küle dönen araç kullanmaz hale gelirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.