Yüksekova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yüksekova\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
12.06.2026 15:09
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araç ve vinç çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araç ile vincin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. C.B. idaresindeki 65 EB 046 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 42 LF 909 plakalı vinçle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü C.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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