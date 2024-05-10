Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, sanal dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
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Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, sanal dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme stantları kurdu. Polis ekipleri, broşür dağıtarak ve sokaklarda dolaşarak vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ise internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, mağduriyet yaşanması durumunda en yakın emniyet birimine veya cumhuriyet başsavcılığına başvurulması gerektiğini vurguladı.

10.05.2024 14:52
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sanal dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Son dönemlerde sık sık sosyal medya platformları üzerinde yapılan dolandırıcılık nedeniyle Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde kurdukları stantta bilgilendirme ve ardında iş yerlerini, sokakları ve parkları gezerek yaşanan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyaran polis ekipleri, broşür dağıtıp konu hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili Yüksekova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet dolandırıcılığı gibi yeni bir suç kavramının ortaya çıktığı belirtilerek, "Dolandırıcı şahıslar Facebook, Instagram, X gibi sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar ile kendisini savcı, asker, polis olarak tanıtıp gönderdikleri IBAN ya da link adreslerine para yollamanızı isteyerek dolandırmaktadır. Sizleri telefon ile arayarak kendileri polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, 'adınız ya da banka hesabınız çeşitli örgütlere karıştı' diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. İnternet dolandırıcılığı genellikle Instagram, X, Facebook, Twitch gibi sosyal medyalar üzerinden olduğu gibi bazı alışveriş siteleri üzerinden sahte hesaplar açılarak internet sitelerinde olmayan araç ve eşyaya dair sahte ilanlar verilerek dolandırmaya çalışmaktadırlar. Piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ile ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık amacıyla yapılan reklamlardır. Bu tip sitelerden alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunalım" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, sanal dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

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