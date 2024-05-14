Yunan unsurları geri itti, can salı içindeki kaçak göçmenler dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
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Yunan unsurları geri itti, can salı içindeki kaçak göçmenler dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 13'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

14.05.2024 00:24
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Yunan unsurları geri itti, can salı içindeki kaçak göçmenler dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi

Yunan unsurları can salı içinde kaçak göçmenleri ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilmeleriyle son buluyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, can salı içindeki 13'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmenin dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Can salı içindeki aralarında çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, can salı içindeki 13'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmenin dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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