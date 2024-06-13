Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 11 düzensiz göçmen Didim'de kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
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