Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 20 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildikten sonra Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karaya çıkartıldı.

28.02.2024 22:10  Güncelleme: 22:13
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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