Zabıta Katili 4 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Zabıta Katili 4 Yıl Sonra Yakalandı

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2006'da zabıta memurunu öldüren Sercan Güzel, 2020'de cezaevinden firar etti, 4 yıl sonra yakalandı.

04.12.2024 10:56
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Zabıta katili 2020'de cezaevinden kaçtı, 4 yıl sonra yakalandı

ADANA - Adana'da 2006 yılında otogarda tartıştığı zabıtayı öldürüp 30 yıl 25 gün hapis cezası aldıktan sonra 2020 yılında cezaevinden firar eden hükümlü, 4 yıl sonra Yüreğir polisleri tarafından yakalandı.

Yüreğir Otogarı'nda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel, 2006 yılında dışarı tezgah koyduğu için kendisini uyaran zabıta memuruyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sercan Güzel, zabıta memurunu tabanca ile vurarak öldürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi olaydan kısa süre sonra yakaladı.

"2020'de cezaevinden izinli çıkıp bir daha dönmedi"

Sercan Güzel, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevini nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezasına almıştı. 2020 yılında pandemi döneminde cezaevinden izinli çıkan Sercan Güzel, bir daha geri gelmedi.

"4 yıl sonra Yüreğir polisleri yakaladı"

Olaydan 4 yıl sonra, 30 Kasım günü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri söz konusu katil Sercan Güzel'i PTT Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Sercan Güzel'in 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan da 2 yıl 11 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Toplamda 32 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan Sercan Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zabıta Katili 4 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika

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