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Zabıtalara, 'dişim ağrıyor hastaneye gideceğim' diyerek kaçmaya çalışan dilenci kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen operasyonda bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce 'Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim' diyerek kaçmaya çalışma anı kameralara yansıdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde operasyon düzenleyen ekipler, gün boyu dilenci yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Operasyon da bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce 'Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim' diyerek kaçması ise kameralara yansıdı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Dilencilere yönelik operasyonların süreceği ifade edildi.