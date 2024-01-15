Zanlıların tespiti için polis kurye kılığına girdi

Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak tüfek ile yaralayan U.A. İzmir'de Özel Harekat Polislerinin desteklediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde gerçekleşen olayda U.A isimli şahsı araca zorla bindirip araç içerisinde bacaklarına doğru tüfekle ateş ederek olay sonrası firar eden şüpheli E.V'un yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çapılan çok yönlü çalışmal ve araştırmalarda aracın plakası tespit edildi, aracın İzmir ilinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu ve aracın şoför mahallinde T.E isimli şahsın bulunduğu ayrıca araç içerisinde firari E.V nin bulunduğu, tespit edildi.

İzmir ili Narlıdere ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Ayvalık İlçe Asayiş Büro Amirliği ekibi olarak yapılan müşterek çalışmada şüpheli şahısların kalmış oldukları ikamet tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği personeli kurye kılığına girerek şahısların içeride olduklarını netleştirildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteği ile ikamete girilerek her iki şahısta yakalandı. Ayrıca ikamette yapılan aramada 1 adet tabanca ve iki adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan T.E işlemleri İzmir ilinde yapıldı. E.V Balıkesir'e intikal ettirilerek Ayvalık İlçesinde çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.