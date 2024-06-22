Zeytinburnu'nda darp sonucu ölüm: Şüphelilerin siteye girişi kamerada

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Zeytinburnu'nda darp ettikleri bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 3 şahsın siteye giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, 2 gün önce yurt dışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.'nin evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, 61 yaşındaki adamı dövüp, gasp etmişti. Darp edilen Hasan Nur olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli 6 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayı gerçekleştiren 3 kişinin siteye giriş anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL