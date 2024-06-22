Zeytinburnu'nda Darp ve Gasp Sonucu Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda Darp ve Gasp Sonucu Ölüm

Geniş Video İzle

Zeytinburnu'nda darp ve gasp edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayı ölen adamın eşinin yeğeninin planladığı iddia edildi. Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce yurtdışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.'nın evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, 61 yaşındaki adamı darp etmeye başladı. Hasan Nur, aldığı darbelerle yere yığıldı. Yaralanan adamın yeğeni Yimurhan Y., daha sonra olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Hasan Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gerçekleşen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın Hasan Nur'un eşinin yeğeni olan Yimurhan Y. tarafından planladığını belirledi. Çalışmaların ardından aralarında Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sitede oturan Abdülkadir Abdülkerim, 'Saat 22.00 civarlarında ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Polis araçları da vardı. İnsan toplanmıştı, ne olduğunu tam bilemedim' dedi. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

22.06.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda darp ve gasp edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayı ölen adamın eşinin yeğeninin planladığı iddia edildi.
Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce yurtdışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.'nın evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, 61 yaşındaki adamı darp etmeye başladı. Hasan Nur, aldığı darbelerle yere yığıldı. Yaralanan adamın yeğeni Yimurhan Y., daha sonra olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Hasan Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı eşinin yeğeninin planladığı ortaya çıktı
Gerçekleşen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın Hasan Nur'un eşinin yeğeni olan Yimurhan Y. tarafından planladığını belirledi. Çalışmaların ardından aralarında Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.
Olayın yaşandığı sitede oturan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Polis araçları da vardı. İnsan toplanmıştı, ne olduğunu tam bilemedim" dedi.
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu\'nda Darp ve Gasp Sonucu Ölüm
Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Hasan Nur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Darp ve Gasp Sonucu Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 15:01:21. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Darp ve Gasp Sonucu Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement