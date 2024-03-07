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Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi

Operasyonda piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak ürün ele geçirildi

Yabani hayvan derilerinin gümrükten "hasır çanta" diye geçirildiği öne sürüldü

İSTANBUL - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir çanta imalathanesine düzenlenen baskında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen bin 501 piton yılanı ve devekuşu derileri ile bu malzemelerden imal edilmiş çantalar ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ürünün ele geçirildiği operasyonda atölye sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Piyasa değeri 20 milyon lira

Elde edilen bilgiler kapsamında araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu'nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda; piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gümrükten "hasır çanta" diye geçirilmiş

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli S.T.'nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden "hasır çanta" diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamülleri ile ilgili atölye sahibi S.T.'ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından cezai işlem uygulandı. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.