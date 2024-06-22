Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Zeytinburnu'nda 18 yaşındaki genç, 2 gün önce yurt dışından gelen eniştesini yaptığı planla darp ettirerek gasp ettirdiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

22.06.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

Yurt dışından gelen eniştesini önce dövdü sonra gasp ettiler

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 18 yaşındaki genç, 2 gün önce yurt dışından gelen eniştesini yaptığı planla darp ettirerek gasp ettirdiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce yurtdışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.,'nın evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, iddiaya göre 61 yaşındaki adamı darp etmeye başladı. Hasan Nur, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Yaralanan adamın yeğeni Yimurhan Y., daha sonra olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Hasan Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı eşinin planladığı ortaya çıktı

Gerçekleşen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın Hasan Nur'un eşinin yeğeni olan Yimurhan Y. tarafından planladığını belirledi. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından aralarında Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı sitede oturan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında, ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Ondan sonra ne oldu diye bakayım dedim. Polis araçları da vardı. 3 tane ambulans gördüm. Baya bir insan toplanmıştı orada. Ne olduğunu tam bilemedim. Hiçbir şey duymadım" dedi.

Öte yandan gerçekleyen olay sonrası polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 14:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement