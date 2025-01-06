Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı

Zeytinburnu\'nda Silahlı Saldırı

Husumet nedeniyle bina lobisinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki şüpheli yakalandı.

06.01.2025 15:31
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Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan kişiyi, yabancı bir telefondan arayarak lobiye çağıran şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlardan biri lobiye doğru üst üste açarken, o anları kayda alan suç ortağı ise hıncını alamayan arkadaşına "yeter, gel buraya, ne yaptın diyerek?" tepki gösterdi.

Olay 15 Aralık 2024 tarihinde saat 00.45 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. isimli şahıs saat 23.00 sıralarında yabancı bir numaradan arandı. A.T.'yi arayan kişi, bina önüne çağırıldı. A.T.'nin lobide şüphelileri beklediği sırada harekete geçen saldırgan silahına sarıldı. İş yerinin önüne otomobille gelen şüphelilerden biri araçtan inerek işletmenin lobisine doğru üst üste ateş etti. Bu sırada suç ortağı ise saldırganı "yeter, gel buraya yeter, ne yaptın diyerek?" araca çağırarak tepki gösterdi. Kurşunlar işletmenin giriş kapısına isabet ederken saldırgan geldiği araca binerek suç ortağıyla olay yerinden kaçtı. Saldırganlar o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aracı kullanan O.Y.Ç. isimli şahıs 18 Aralık'ta, silahı kullanan E.Ç. isimli şüpheli ise 5 Ocak'ta yakalandı. A.T. ile E.Ç.'nin arasında husumet olduğu bu nedenle tartıştıkları kavganın büyümesi sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. O.Y.Ç. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Ç. isimli şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika

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