 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu'nda Tekstilcinin 5 Milyon TL'sini Gasp Eden 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda Tekstilcinin 5 Milyon TL'sini Gasp Eden 6 Şüpheli Yakalandı

Zeytinburnu'nda bir tekstilcinin 5 milyon TL'sinin gasp edilmesi olayıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında tekstilcinin eski çalışanları da bulunuyor. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu\'nda Tekstilcinin 5 Milyon TL\'sini Gasp Eden 6 Şüpheli Yakalandı
27.01.2024 - 22:31,
Abone Ol

Zeytinburnu'nda tekstilcinin 5 milyon TL'sini gasp ettiler...O anlar kamerada

5 milyon TL'yi gasp eden 6 şüpheli yakalandı

Gaspçılar tekstilcinin eski çalışanları çıktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir tekstilcinin 5 milyon TL'sinin gasp edilmesi olayıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında tekstilcinin çalışanlarının da bulunduğu ortaya çıkarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyetten çıkışı esnasında, "Kolay gelsin arkadaşlar. Suçsuzuz" dedi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.20 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işi ile uğraşan G.G. isimli kadın çalışanlarını bankaya gönderip hesabından 5 milyon TL para çekerek kendisine getirmelerini istedi. G.G.'nin çalışanları da paraya çekmek için Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bankaya gitti. Çalışanlardan Fatih Ç. ve Kemal A. bankadan parayı çekip dışarı çıktıktan sonra içi para dolu iki çantayı diğer çalışanlar Murat T. ve Murat S.'ye teslim ederek oradan ayrıldı. Murat T. ve Murat S. çantalarla birlikte arabaya bindikleri esnada yanlarına gelen eli silahlı iki kişi paraları gasp ederek kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda 6 kişi yakalandı

Olayın meydana geldiği yer ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonlarla aralarında G.G.'nin çalışanlarının da bulunduğu Fatih Ç. (27), Kemal A. (30), Murat T. (32), Murat S. (39), Beyazıt P. ve Turgay A. (21), isimli toplam 6 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, otomatik tabanca, şarjörler, 2 adet kar maskesi ve 48 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliden ilginç yanıt, "Kolay gelsin arkadaşlar"

Emniyette sorgulanan şüphelilerden Fatih Ç. ve Kemal A.'nın 5'er, Beyazıt P.'nin ise 17 suç kaydı ve 19 aranmasının bulunduğu öğrenildi. 6 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri basın mensuplarının sorusuna, "Kolay gelsin arkadaşlar. Suçsuzuz" şeklinde karşılık verdi.

Gasp anı güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen yüzleri cerrahi maskeli iki kişinin aracın yanına gelerek paraları gasp ettiği ve oradan koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeytinburnu, Fatih, Güvenlik, Adliye, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Tekstilcinin 5 Milyon TL'sini Gasp Eden 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı

Son Dakika
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 22:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Tekstilcinin 5 Milyon TL'sini Gasp Eden 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement