Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Zeytinburnu\'nda Uyuşturucu Operasyonu
09.06.2026 12:31
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 60 bin ecza hap ile uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 60 bin sentetik ecza hap ile 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentin sahil şeridindeki ilçelerinden Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında M.E.A. adlı bir kişi şüpheli olarak gözaltına aldı. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 60 bin sentetik ecza hap, 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, 14 şişe amonyak, 6 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 fişek, duman bombası ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, polisteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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