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Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, Zeytinburnu'nda 'istasyon' olarak bilinen evlerde dijital bahis adı altında üçüncü kişiler üzerinden sanal bahis oynatıldığını tespit etti. Operasyonda 22 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Zeytinburnu\'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı
13.12.2023 - 09:50,
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bahis oynatan 22 kişilik bir şebekeyi takibe alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, Zeytinburnu'nda 'istasyon' olarak bilinen evlerde "dijital bahis" adı altında üçüncü kişiler üzerinden sanal bahis oynatıldığını saptadı.

Zeytinburnu'nda 8 adrese baskın

Yasadışı bahis şebekesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri ve kimlikleri belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için dün Zeytinburnu'nda 8 ayrı adrese peş peşe baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalanırken, 'istasyon' diye tabir edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 mermi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bahis şüphelilerin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

İstasyon evler, vardiyalı olarak maaşlı çalışan kişiler ve paranın toplandığı suç merkezleri

Buna göre çevrimiçi bahis sitelerinde bahis oynamak için para yatırma ve para çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi için ofis evleri kiralandığı, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan şahısların bulunduğu, bu şahısların da 3. şahıslardan temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıkları anlaşıldı. Bahis çetesine bağlı hareket eden söz konusu kişilerin, kendilerine ait bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraları şebeke yöneticilerine aktardıkları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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