Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da dün saat 13.30 sıralarında 13 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun darbedildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemelerde, olayın önceki gün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirledi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, özel gereksinimli raporu bulunan E.S.K. (13) isimli çocuğun, Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarptığı, ardından kadının yanındaki şahıs tarafından darbedildiği tespit edildi. Yaralanan çocuk daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli şahsın S.K. (24) olduğunu tespit etmiş ve onu Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., 'kasten yaralama' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli S.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan çocuğun darbedildiği anlar ise kameraya yansıdı.
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