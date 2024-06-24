Zincirleme kazada 2'si çocuk 4 yaralı 3 aracın karıştığı kazada yaralılar refüj üzerinde ambulans bekledi - Son Dakika
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Zincirleme kazada 2'si çocuk 4 yaralı 3 aracın karıştığı kazada yaralılar refüj üzerinde ambulans bekledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar refüjde bulunan ağaçların gölgesinde ambulans bekledi. Olay yerine daha sonra çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

24.06.2024 21:55
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Zincirleme kazada 2'si çocuk 4 yaralı

3 aracın karıştığı kazada yaralılar refüj üzerinde ambulans bekledi

ANTALYA - Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar refüjde bulunan ağaçların gölgesinde ambulans bekledi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat yönüne gitmekte olan Abdülaziz Sarıoğlu'nun kullandığı 79 AAD 179 plakalı otomobil Kızılot Mahallesi ışıklı kavşağında beklemekte olan İdris Güneş'in kullandığı 10 ALS 445 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Güneş'in kullandığı araçta önünde bulunan ve Belçika vatandaşı Arne Marcelling Hellbuyck'ın kullandığı 07 BGF 821 plakalı otomobile çarptı. Kazada 10 ALS 435 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sibel Güneş ve oğlu Kerem Güneş ile 79 AAD 179 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Dilek Sarıbaşoğlu ve kızı Sahra Sarıbaşoğlu yaralandı.

Refüjde ambulans beklediler

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazada yaralı olduğu bilgisi verilmemesi nedeniyle olay yerine ilk etapta ambulans sevk edilmezken yaralılar refüjdeki çimler üzerinde ambulans bekledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yeniden aranmasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon amirliği ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zincirleme kazada 2'si çocuk 4 yaralı 3 aracın karıştığı kazada yaralılar refüj üzerinde ambulans bekledi - Son Dakika

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