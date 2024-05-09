Zonguldak Alaplı\'da Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Trafik kurallarına uymayan 216 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince Alaplı Kaymakamlık koordinesinde vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alaplı Merkez eşzamanlı olarak oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında motosikletlere yönelik yapılan özel denetimde 2023-2024 arasında bin 271 adet motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda; 216 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, ayrıca araçların teknik donanım ve tertibatlarının da mevzuata uygun olup olmadığına bakıldı. - ZONGULDAK