Zonguldak Çaycuma'da iki çocuk babası bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da iki çocuk babası bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

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Zonguldak Çaycuma\'da iki çocuk babası bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası bir kişi, eşi işe gittikten sonra evindeki odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmezken, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası B.T., sabah saatlerinde eşi işe gittikten sonra evdeki odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmezken, olayın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
ZonguldakGüvenlikİnceleme3. SayfaÇaycumaOlaylarGüncelÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da iki çocuk babası bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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