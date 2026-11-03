Zonguldak Ereğli\'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan kamyonet 2 kişiyi yaraladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonet çarptı. Savrulan otomobilin yayaya çarptığı kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Kepez yolu üzerindeki ışıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 67 ADH 121 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. (75) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru savrulan otomobil, o sırada yaya geçidini kullanan 46 yaşındaki N.K. adlı kadına çarptı. Kazada havaya savrulan N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otomobile arkadan çarptığı ve savrulan otomobilin yaya geçidindeki kadına çarptığı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.