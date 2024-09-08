Zonguldak\'ta Patpat Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen patpat aracında, sürücü S.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, sürücü S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK