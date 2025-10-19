Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti
19.10.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda genç kızın hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği anlaşıldı. Acil olarak ameliyata alınan B.T.'nin bebeği, maalesef anne karnında hayatını kaybetti. Hastane yönetimi durumu jandarmaya bildirdi. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı. B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla başvurduğu hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca ameliyata alındı. Bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçede yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak yapılan kontrollerde B.T.'nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan kızın bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğumun ardından hastane ekipleri B.T.'nin sağlık durumunu kontrol altına aldı.

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı. B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
Herkes şokta Fenerbahçe’de Ederson depremi Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

15:43
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
15:32
Bir devrin sonu 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
14:50
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
14:22
Hamaney’in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
13:12
Hamas’tan Gazze’de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt
12:58
Özel’den “İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak“ sorusuna yanıt
Özel'den "İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?" sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 15:58:34. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.