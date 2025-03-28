Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı

Zonguldak\'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ocak-Mart ayında yapılan 335 denetimin sonucunda 46 kaçak maden ocağının kapatıldığını açıkladı.

28.03.2025 18:51
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ocak-Mart ayında yapılan 335 denetimin sonucunda 46 kaçak maden ocağının kapatıldığını açıkladı. Hacıbektaşoğlu, 19 adli ve idari işlem yapılarak 138 ton kömüre el konulduğunu açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte kaçak maden ocaklarıyla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. 2025 yılının ilk 3 ayında 335 denetim gerçekleştirildiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, "Maden ocakları ilimize özgü başka yerlerde, ülke olarak başka yerlerde çok fazla görülmeyen bir olay. Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 1 Ocak-26 Mart 2025 tarihleri arasında 335 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda 46 kaçak ocak kapatılmıştır. 19 adli ve idari işlem yapılarak 138 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 14, yine ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 310 oranında bir artış gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan denetimlere ilişkin konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Bayram öncesi ve süresince yoğunluk yaşanması muhtemel alanlarda emniyet ve jandarma bilimlerimizce sahada etkin bir görev planlaması yapılmıştır. Asayişe işe yönelik tedbirlerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş alanları, pazar yerleri, terminal ve şehitlik ve kabristan çevrelerinde güvenlik önlemleri arttırılmış, devriye hizmetleri sıklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak kuralların hatırlatılması, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği gibi konularda uyarılarda bulunulacağını da hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Bayram boyunca güvenliği sağlanması amacıyla ilgili gruplarla, koordineli şekilde çalışmalar yürütülecektir. Trafiğe yönelik tedbirler bayram öncesi ve süresince karar olan trafik yoğunluğunun artması göz önünde bulundurularak, güzergahlar üzerinde ekip sayısı arttırılmıştır. Denetimlere ağırlık verilmiştir. Trafik denetimleri sırasında sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu yasağı, yaya önceliği ve düzenli mola verilmesi konularında uyarılarla bulunacaktır" dedi.

Hacıbektaşoğlu, "Sahada bayram süresindeki il genelinde toplam 233 ekip, 48'i trafik, 172 asayiş, 13'ü motorize olmak üzere bin 338 personel ile kolluk kuvvetlerimiz görev yapacaklardır. Ayrıca 3, hava aracımızda insansız hava aracı ve drone ile güzergah ve yoğunluk takibi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı - Son Dakika

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