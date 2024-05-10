Zonguldak\'ta AK Parti İl Başkanının oğlu ve arkadaşının ölümüyle sonuçlanan kaza davasında sürücüye hapis cezası verildi

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Zonguldak'ta AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl 21 Ağustos günü Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan'ın idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin G. idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Muhammet Ali Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Katıoğlu ise üç ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tam kusurlu olduğu bilirkişi raporunca kabul edilen Şahin G. hakkında, taksirle ölüme neden olma suçundan açılan davada, Gökhan Katıoğlu'nun da hayatını kaybetmesi dolayısıyla ek iddianame hazırlandı.

Sürücü Şahin G. hakkında taksirle iki kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talep edilerek 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Mahkeme geçen 14 Mart günü sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Bugün görülen duruşmada ise takdiri indirimle Şahin G.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verildi.

Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı. - ZONGULDAK