Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü

Zonguldak\'ta Balık Tutarken Denize Düştü
11.06.2026 19:34
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Balık tutarken kayalıklardan düşen 67 yaşındaki İsa Uysal, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kayalıklarda balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Fener Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki kayalıklara çıkarak balık tutmak isteyen İsa Uysal (67), dengesini kaybederek suya düştü. Yaşlı adamın denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz yüzeyinde yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarında, İsa Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sudan alınan adamın cansız bedeni botla karaya çıkartıldı. Uysal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Dinçer Engin Dinçer:
    ne yazık ki böyle şeyler oluyo hani insan balık tutmaya gidiyo evine ekmek almak için sonra bir anda hiç oluveriyo demek ki kader ne ise öyle olacakmış işte 0 0 Yanıtla
  • Hasan Kasan Hasan Kasan:
    çok geçmiş olsun ailesi için çok zor bu olay ama merak ediyorum yani sahil güvenlik hemen mi geldi acaba nasıl bir zaman geçti kurtarma çalışmalarında çünkü deniz akıntısı vs çok şey var faktör olarak bunları bilmeden bir yorum yapmak zor 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Tanıbalı Mehtap Tanıbalı:
    yaşlı adamın denize düşmesi çok üzücü ama bu kayalıklarda balık tutanlar çok var işte böyle olur sonunda bir de can yeleği takmıyo ki adamlar hani güvenlik önlemleri alınsaydı belki kurtarılabilirdi diye düşünüyom 0 0 Yanıtla
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