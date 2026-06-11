Zonguldak\'ta Balık Tutarken Denize Düştü

Hasan Kasan:

çok geçmiş olsun ailesi için çok zor bu olay ama merak ediyorum yani sahil güvenlik hemen mi geldi acaba nasıl bir zaman geçti kurtarma çalışmalarında çünkü deniz akıntısı vs çok şey var faktör olarak bunları bilmeden bir yorum yapmak zor