Zonguldak\'ta Bıçakla Cinayet

Gökçebey ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 24 yaşındaki Dilara Yıldırım; F.B. (22) ile araçta yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Yüksek sesle müziğe tepki gösteren Serdar S. Elindeki bıçakla apartmandan inerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dilara Yıldırım ve F.B.'yi bıçaklayan Serdar S. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu. Dilara Yıldırım Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken F.B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Korkutmak isteğiyle bıçağı yanına aldığını, annesine küfür edilince sinirlenip Dilara Yıldırımı ve F.B.'yi bıçakladığını söylediği öğrenilen Serdar S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
