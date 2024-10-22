Zonguldak'ta Bıçaklanmış Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bıçaklanmış Yaşlı Adam Bulundu

Zonguldak\'ta Bıçaklanmış Yaşlı Adam Bulundu

Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

22.10.2024 00:03
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Zonguldak'ta 70 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'ta yalnız yaşayan Kamil Gezer'den (70) haber alamayan komşusu evine geldi. Cep telefonu ile Gezer'i arayan komşusu, telefon sesinin evden geldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile içeri giren ekipler, yaşlı adamı evin banyosunda bıçaklanmış şekilde buldu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, arama köpeği ile evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri elde ettikleri bütün bulguları delil olarak toplarken, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışmaya başlattı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bıçaklanmış Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika

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