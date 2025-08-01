Zonguldak\'ta Çocuk Hırsızlar Yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir tütüncü dükkanına kar maskesiyle girerek kasa içerisindeki parayı çalan çocuk, kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından yürüttüğü çalışma sonucu iki çocuk kısa sürede yakalandı. Çalınan paranın bir bölümü çocukların üzerinden çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaşları küçük olan M.K. ve M.Ç. isimli iki çocuk, iş yerinin önünde bir süre oturarak sohbet etti. Ardından çocuklardan biri kar maskesi takarak cep telefonuyla poz verdi. Bir süre sonra diğer çocuk maskeyi takıp tütüncü dükkanına girdi. İş yerinin karşısında bir sandalyede bir süre bekleyen çocuk, içerinin boş olduğunu anlayınca kar maskesiyle doğrudan kasaya yöneldi. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alarak dışarı çıkan çocuk, kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin bir süre sonra kasadaki parayı kontrol ederken durumu fark etmesi üzerine, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlığın yapıldığı işyerinde parmak izi alarak delil topladı.

Yapılan titiz çalışma sonucu iki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi. Çocukların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK