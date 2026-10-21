Zonguldak'ta çöken 2 katlı binada 74 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöken 2 katlı binada 74 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 74 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, enkazdan bir kişinin yaralı kurtarıldığını ve üstteki bir evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti.

Zonguldak'ta 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Türkan Akçaharman Özhan'a (74) ulaşıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan Özhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkaz altında 2 kişinin kaldığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek enkaz altından bir kişiyi yaralı olarak kurtardığını belirtti. Yaralı çıkarılan Kenan Akçaharman'ın durumunun iyi olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda tabii bina eski bir bina. Bütün AFAD ekiplerimiz burada, belediye ekipleri burada. İncelenecek, bakılacak neden kaynaklandı? Zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca da gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.

Bir ev tahliye edildi

Hayatını kaybeden Özhan'ın oğlu Kemal Akçaharman'ın başka bir ilde yaşadığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Dolayısıyla şu anda kimse olmadığını diliyorum. Önümüzde bir hafriyat çalışması var. Onun üstündeki evi her ihtimale karşı acil olarak tahliye etti arkadaşlarımız. Yine tabii incelemeler devam edecek. Yani burada teknik inceleme hem yüzeysel hem de ölçümler, kayma var mı zeminde onlara bakılacak. Onları konuştuk, arkadaşlarımız şu anda onları takip ediyor" diye konuştu.

Zonguldak'ın heyelan riski çok yüksek bir bölge olduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yani burada Türkiye'nin belki hiçbir yerinde, tasman meselimiz var özellikle yukarı mahallelerde. Ama burası öyle bir tasmanın olduğu bir bölge değil bildiğim kadarıyla. Tabii bunların hepsi değerlendirilecek. Yapı stoku eski. Bunun tek çözümü kentsel dönüşüm. Yani buna ağırlık verilmesi, bu çalışmalara ağırlık verilmesi. Yapı stokumuz eski. Heyelan riski; biz en ufak bir risk gördüğümüz yağışlarda bunu sürekli yaşıyoruz. Herhangi bir risk altında gördüğümüz yapıları derhal boşaltıyoruz zaten, sonra tekrar alınabilecek tedbirler alınıyor."

Kaynak: İHA
Acil DurumZonguldak3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çöken 2 katlı binada 74 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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