Zonguldak\'ta Geniş Güvenlik Denetimleri

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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği, 30 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirme denetim ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Bu süreçte 649 trafik denetimi yapıldı ve 11 bin 747 araç kontrol edildi. 7 bin 670 kişi denetlendi.

5 yıla kadar aranan 22 kişi, 10 yıla kadar aranan 2 kişi ekiplerce yakalandı. Uyuşturucu operasyonlarında ise 40,26 gram metamfetamin, 19,26 gram esrar ve 335 gram bonzai, 101,39 gram sentetik kannobianoid, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.

Okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yürütüldü ve 265 okul kontrol edildi. 2 bin 263 kişi sorgulandı 57 metruk bina ile 236 umuma açık yer denetlendi. 441 servis ekiplerce denetlendi.

Ayrıca yapılan ocaklarda yapılan 3 denetimde ihbarlar değerlendirildi. Bir ruhsatsız ocak imha edildi. - ZONGULDAK