Zonguldak\'ta Kaza: 4 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaptaş Kaymaklar mevkisinde işçi servis ile ile otomobil çarpıştı. Kazada servis aracındaki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.