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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarını Aşarak Karayoluna Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarını Aşarak Karayoluna Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, yaralı sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.

Zonguldak\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarını Aşarak Karayoluna Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı
25.01.2024 - 23:52,  Güncelleme: 23:54
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Savaş E. (45) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya karayoluna uçtu. Ters dönen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Özkan Eliusta (41) ile Sedat Ermiş'in (45) cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada ağır yaralanan sürücü Savaş E., aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, karayolunda trafik Zonguldak istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Olaylar, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarını Aşarak Karayoluna Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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