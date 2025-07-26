Zonguldak\'ta Orman Yangınına Müdahale

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına müdahale için Alaplı Belediyesi itfaiyesi ile birlikte Alaplı ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler bölgeye yönlendirildi. Köylüler de yangına müdahale çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verdi. Yangın alanına ulaşımı sağlamak ve yaşanabilecek tehlikelere karşı jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK