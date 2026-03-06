Zonguldak\'ta aracıyla kamyona çarpan polis sürücü ağır yalandı

Zonguldak'ta meydana gelen kazada aracıyla kamyona çarpan polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma- Bartın kara yolunun Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim T. isimli komiser 34 GP 6595 plakalı aracıyla iddialara göre sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen kamyona yandan çarptı. Kazada polis İbrahim T. yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerne olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK