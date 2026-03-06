Zonguldak'ta aracıyla kamyona çarpan polis sürücü ağır yalandı - Son Dakika
Zonguldak'ta aracıyla kamyona çarpan polis sürücü ağır yalandı

Zonguldak'ta aracıyla kamyona çarpan polis sürücü ağır yalandı
06.03.2026 14:12  Güncelleme: 14:16
Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana gelen kazada, polis memuru İbrahim T. kamyona çarparak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada aracıyla kamyona çarpan polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma- Bartın kara yolunun Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim T. isimli komiser 34 GP 6595 plakalı aracıyla iddialara göre sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen kamyona yandan çarptı. Kazada polis İbrahim T. yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerne olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Çaycuma, Bartın, Polis, Son Dakika

