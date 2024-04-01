Zonguldak'ta 25-31 Mart tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.
İl genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; suçu önleme ve suçlular ile etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar aralıksız sürdürülüyor
25-31 Mart 2024 tarihleri arasında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı. 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. 2 tüfek ele geçirildi. 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi de tutuklandı. 9 sentetik ecza, 78,17 gram metamfetamin, 21,22 gram Afyon sakızı, 0.07 gram bonzai, 1 adet tüfek ve 10 adet tüfek ele geçirildi. 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20 şüpheli, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı. İfade için aranan 42 şüpheli de ekiplerce yakalandı.
25-31 Mart 2024 tarihleri arasında 709 uygulama gerçekleştirildi. 16 bin 434 araç 10 bin 102 kişi denetlendi. 10 maden ocağı denetlendi. 10 adet ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Polis ve Jandarma Ekiplerinin Uygulama ve Faaliyetleri Kamuoyuyla Paylaşıldı - Son Dakika
İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.
Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.
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