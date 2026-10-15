Zonguldak\'ta şiddetli yağışın ardından heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ta şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu bir istinat duvarı çöktü.

Asma Mahallesi'nde iki katlı evin yakınındaki arazide toprak kayması yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye belediye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın ardından T.A. ve N.A.'nın evi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Meşrutiyet Mahallesi'nde bir inşaat alanı çökme riski sebebiyle boşaltıldı. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek güzergah üzerindeki araçları da uzaklaştırıldı.

Karaelmas Mahallesi Alsancak Sokak üzerinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. Zonguldak-Kilimli sahil yolunda da yağışın ardından su birikintileri oluşurken sürücüler tedbirli seyretti.