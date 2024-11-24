Zonguldak\'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi İsafakıhlı köyünde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Erkan G.'nin İsafakılı köyündeki evinin önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunan Cihan Ö. ile Erkan G. arasında tartışma yaşandı. Büyüyen olayda belinden silahı çıkaran Cihan Ö., Erkan G.'ye iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Erkan G.'nin vücuduna isabet etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Erkan G. tedavi altına alınırken, Cihan Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - ZONGULDAK