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Zonguldak'ta suç örgütü davasında ara karar: 4 sanık tahliye, 12 sanık tutuklu - Son Dakika
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Zonguldak'ta suç örgütü davasında ara karar: 4 sanık tahliye, 12 sanık tutuklu

Zonguldak'ta görülen suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. 4 sanık tahliye edilirken, 12 sanığın tutukluluk halleri devam etti.

Zonguldak\'ta suç örgütü davasında ara karar: 4 sanık tahliye, 12 sanık tutuklu
12.01.2024 - 21:07,
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Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı "suç örgütü" davasında ara karar verildi. 4 sanığın tahliyesine, 12 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanıklar SEGBİS ile katıldı. Diğer tanıklar ve bazı taraf avukatları dinlendi. Ailevi sıkıntılar yaşadığını iddia ettiği S.K.'nin yanına gittiğini, aracında bir süre oturduklarını ve araçtan ayrıldıktan sonra polisin kendisini durdurduğunu anlatan tanık Z.Y., "Polislerin durdurması üzerine üzerimden çıkan uyuşturucu maddeyi S.K'den aldım. Arıtma tesisinin orada S.K.'nin aracında onunla birlikte 15-20 dakika oturdum. Kullanmak amacıyla kendisinden uyuşturucu madde aldım" dedi.

Bu sırada söz alan S.K. ise uyuşturucuyu kendisinin vermediğini hatta Z.Y.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine Z.Y., "Sanık suçlamadan kurtulmak istiyor" dedi.

Z.Y., üzerinden çıkan metamfetaminin sorulması üzerine, "Ben yoldan geçerken yerde folyoya sarılı halde gördüm. Merak edip aldım" diye ifade etti. Heyetin 'Her gördüğünü alır mısın?' şeklindeki sorusuna ise Z.Y., "Çok farklı paketlenmişti. Akaryakıt istasyonlarının karşısında tırın ön lastik kısmında buldum" dedi.

Duruşmada 23 tanık dinlendi. Ara karar öncesi savunması alınan E.İ., "Ben örgüt kurmadım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. H.P. ve S.S.'nin elinde uyuşturucu varsa mahkemeye teslim etsinler" dedi.

Ara karar açıklayan mahkeme heyeti E.İ. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlamalarından tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme E.İ., B.Y., E.K. ve S.K.'nin tahliyesine karar verirken diğer 12 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ise 29 Şubat tarihine ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Tutuklama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta suç örgütü davasında ara karar: 4 sanık tahliye, 12 sanık tutuklu - Son Dakika


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