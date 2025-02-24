Zonguldak'ta Tavuk Taşıyan Kamyon Devrildi

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Zonguldak'ta canlı hayvan taşıyan kamyon devrildi; onlarca tavuk telef oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde canlı tavuk taşıyan bir kamyonun kasasının devrilmesi sonucu onlarca tavuk telef oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Alaplı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 RK 247 plakalı kamyonun sürücüsü R.K., Alaplı'dan aldığı canlı tavukları Bolu'ya götürmek üzere yola çıktı. Düzce istikametine dönmek istediği sırada kamyonun kasası bağlantı noktasından koparak yola devrildi.

Kasada bulunan onlarca tavuk yola saçılırken, bazıları kasanın altında kalarak telef oldu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yol açma çalışmalarını başlattı.