Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

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Zonguldak'ta tefecilik ve yağma suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tefecilik ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu düğmeye basan ekipler düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik önlemi altına adliyeye sevk edilen M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö.'nün adliyedeki sorguları sürüyor.