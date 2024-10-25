Zonguldak\'ta Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu

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Aklen malul kişileri dolandırıp kartlarını kullanıp kredi çektirmişler

Zonguldak'ta KOM'dan tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklu, 1 ev hapsi

ZONGULDAK - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. Tespit edilen 37 mağdurun arasında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.T., A.B., Ş.A. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheliden T.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.A.'ya ise ev hapsi verildi.

Soruşturma kapsamında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin kredi kartı ve banka kredilerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şebekenin mağdur ettiği kişi sayısının 37 olduğu tespit edildi. Dolandırıcıların, mağdurların adına senet düzenleyip icra yoluna başvurduğu öğrenildi.