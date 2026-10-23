Zonguldak'ta terör örgütü davasında tutuklu sanık N.Ş.'nin tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta terör örgütü davasında tutuklu sanık N.Ş.'nin tahliyesine karar verildi

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Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık N.Ş.'nin tahliyesine karar verildi. THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket örgütleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen 4 öğrencinin dernek faaliyetlerinin yasal olduğunu öne süren sanıklar suçlamaları reddetti.

Zonguldak'ta polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 1'ü tutuklu 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz haziran ayında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.N.T. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., S.D. ve B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.Ş.'nin yanı sıra geçen 18 Eylül'de tahliye edilen sanıklar B.N.T., T.S.D. ve İ.K. ile taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada dernek faaliyetlerinin yasal olarak yürütüldüğünü öne süren sanıklar, suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.Ş.'nin tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüncelTerörSon Dakika

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