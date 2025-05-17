Zonguldak\'ta Trafik Denetimleri

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Fevzipaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, ekipler sürücülerin ehliyet, sigorta ve araç muayene belgelerini kontrol etti. Denetimlerde eksik evrakı bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerini gün boyunca farklı noktalarda aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - ZONGULDAK