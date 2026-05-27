Zonguldak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı
Zonguldak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı
27.05.2026 15:35
Alaplı'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu sürücü yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaplı-Akçakoca kara yolu Yığılca Kavukkavla sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden Akçakoca yönüne seyreden Pınar P. (26) idaresindeki 67 AEP 240 plakalı otomobil, Yığılca yoluna dönüş yapmak isteyen Raşit Y. (38) yönetimindeki 34 PVM 934 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
