Zonguldak\'ta Yağışlı Hava Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 44 yaşındaki sürücü Davut Ö. yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Davut Ö. idaresindeki 67 ABA 772 plakalı hafif ticari araç, etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç devrilerek yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Davut Ö., Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK