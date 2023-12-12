Zonguldak\'ta Yatırım Dolandırıcıları Yakalandı

Zonguldak'ta polis ekipleri yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir vatandaşı 450 bin lira dolandıran şüphelileri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir vatandaşı 450 bin lira tutarında dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekibi tarafından yapılan araştırma sonucu 5 İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Adliyesi'ne çıkartılan Ş.S.(26) serbest bırakılırken, E.Ç. (20), U.K.(21), E.Y.(26) ve G.A.(25) şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK