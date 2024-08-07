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Zonguldak'ta yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Valilik binası önünde meydana geldi. 67 DP 327 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerek yaralandı. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık yaralı kadına müdahale yaparak hastaneye getirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı - ZONGULDAK