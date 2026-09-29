Zonguldak TTK Kozlu'da siloya düşen işçi Ufuk Demir hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Zonguldak TTK Kozlu'da siloya düşen işçi Ufuk Demir hastanede kurtarılamadı

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Zonguldak TTK Kozlu\'da siloya düşen işçi Ufuk Demir hastanede kurtarılamadı
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Zonguldak'ta TTK Kozlu maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan işçi Ufuk Demir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Yerin 400 metre altında tıkanan siloyu temizlerken düşen 27 yaşındaki Demir, yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlıydı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında dün akşam saatlerinde kömür silosuna düşerek ağır yaralanan işçi Ufuk Demir'den (27) acı haber geldi. Tıkanan siloya düşmesi sonucu duran kalbi ilk müdahaleyle çalıştırılan ve dünden bu yana yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında yerin yaklaşık 400 metre altında meydana gelmişti. Tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü. Üzerine kömür parçaları gelen ve bir süre nefessiz kalarak kalbi duran genç işçi, çalışma arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Maden ocağında yapılan tıbbi müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan ve hayata döndürülen Demir, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Dünden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan genç madenci fenalaştı. Doktorların acil müdahalesine yanıt veremeyen Ufuk Demir hayatını kaybetti. Kaza haberini aldıkları ilk andan itibaren hastane önünde bekleyen ailesi ve mesai arkadaşları, acı haberin ardından yasa boğuldu.

Kaynak: İHA
Ufuk DemirZonguldak3. SayfaGüncelKozluKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak TTK Kozlu'da siloya düşen işçi Ufuk Demir hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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